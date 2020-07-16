В Башкирии впервые зафиксировали 45-градусную жару

Жители республики никогда не видели таких жутких показаний термометра.

Аномальная жара продолжает издеваться над жителями Башкирии. Пока что дожди и грозы находятся только в перспективе. Тем временем районы республики соревнуются показаниями температуры в тени.

На сегодняшний день рекорды бьет Малояз. Местные жители опубликовали фотографию своего термометра, который показывает +45.3 градуса по Цельсию. В доме ситуация не лучше - больше 30 градусов тепла.

После выходных по прогнозам синоптиков жители республики смогут вздохнуть спокойно. Температура немного опустится, в регион придут освежающие дожди.