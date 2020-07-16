В Уфе на пляже разгуливал голый мужчина в шляпе

Накануне в столице Башкирии прошел рейд по водной акватории города.
Ситуация в этом году необычная. Людей на пляжах стало в 3 раза больше, виной тому сильная жара. Однако журналисты воочию убедились, что не все горожане соблюдают правила безопасности. Более того, многие уфимцы оставляют за собой много неубранного мусора.
На диких пляжах и вовсе происходит вакханалия. Внимание репортеров на одной из таких площадок привлек голый мужчина, который разгуливал вдоль водной глади в чем мать родила. Из всей одежды на нем была только легкая шляпа. Видимо, чтобы не получить солнечный удар.
Статистика смертей на воде в 2020 году удручает. С начала года на воде погибли 122 человека. На аналогичный период прошлого года пришлось только 68 человек. Лишь на прошлой неделе вода забрала жизни 40 человек. За 12 июля утонули 12 человек. Более 70 процентов утонувших — это мужчины.
Фото: Ксения Калинина, Башинформ.