В Уфе на пляже разгуливал голый мужчина в шляпе

Статистика смертей на воде в 2020 году удручает. С начала года на воде погибли 122 человека. На аналогичный период прошлого года пришлось только 68 человек. Лишь на прошлой неделе вода забрала жизни 40 человек. За 12 июля утонули 12 человек. Более 70 процентов утонувших — это мужчины.