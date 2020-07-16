На реке в Башкирии произошел разлив топлива

ЧП на реке Сим Иглинского района Башкортостана. Как сообщили очевидцы телеканалу БСТ, при транспортировке старой баржи произошел разлив из топливных танкеров. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС России.

По их данным, баржа была затоплена, отсеки для топлива деформированы. Жидкость, которая в них находилась, – неизвестного происхождения. На место прибыли сотрудники аварийной службы. Ведутся работы по устранению последствий разлива. И вот как прокомментировали инцидент в МЧС России.