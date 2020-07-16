В Уфе работы на Бельском мосту завершили раньше срока

Бельский мост в Уфе открыли раньше срока. Речь о старой переправе, на которой сегодня проводили демонтаж ворот. Мэрия города вводила запрет на проезд по мосту до вечера, но учитывая плотный трафик в этом направлении, с работой справились быстрее.

На вытянутой железной руке подъёмника рабочие разбирают ограничительные ворота. Снимаются детали, но не запрет для большегрузов. Машины высотой почти четыре метра по-прежнему не имеют права въезжать на мост. Конструкция демонтируется по другой причине – мешала строительству нового моста.

После демонтажа строительство последней 7-й опоры, по словам подрядчика, завершено на 90%. По плану в середине августа начнут установку первой надвижки пролётного строения. Сейчас приостановлена поставка металлоконструкций, но запас есть, детали заказали впрок.