В Башкирии появится жёсткое наказание для пьяных водителей

Разрабатывается новый законопроект, по которому ужесточается наказание пьяных водителей. Об этом рассказал депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.
По новому законопроекту предлагается проводить медэкспертизу для нетрезвых водителей. Если выяснится, что он страдает алкоголизмом, его будут принудительно лечить. У законопроекта много и противников, которые считают, что такой закон ущемляет права человека. Но в то же время, как говорит Зариф Байгускаров, права других жителей в первую очередь нарушают пьяные водители.