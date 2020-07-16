В Башкирии появится жёсткое наказание для пьяных водителей

Для примера: суд при назначении условного наказания обязывает осуждённого пройти курс лечения от алкоголизма, отказ при этом будет основанием для замены условного наказания реальным лишением свободы. К сожалению, очень много противников законопроекта, которые говорят, что мы будем нарушать права граждан, обязывая их без согласия лечиться от алкоголизма. Но разве они не нарушают права граждан, садясь в пьяном виде за руль автомашины, они не нарушают права граждан, поднимая руку на домочадцев? Другие защитники прав граждан говорят, что мы не сможем вылечить всех алкоголиков. Да, согласен, но, если, к примеру, из 500 тысяч алкоголиков вылечится хотя бы половина и они вернутся в свои семьи, начнут работать и растить детей, значит, мы работаем не зря. Сегодня около 1,3 млн алкоголиков стоят на учёте, но эту цифру можно смело умножить на четыре-пять

Зариф Байгускаров, депутат Госдумы