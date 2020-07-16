В Башкирии появится жёсткое наказание для пьяных водителей

Разрабатывается новый законопроект, по которому ужесточается наказание пьяных водителей. Об этом рассказал депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.

По новому законопроекту предлагается проводить медэкспертизу для нетрезвых водителей. Если выяснится, что он страдает алкоголизмом, его будут принудительно лечить. У законопроекта много и противников, которые считают, что такой закон ущемляет права человека. Но в то же время, как говорит Зариф Байгускаров, права других жителей в первую очередь нарушают пьяные водители.

Для примера: суд при назначении условного наказания обязывает осуждённого пройти курс лечения от алкоголизма, отказ при этом будет основанием для замены условного наказания реальным лишением свободы. К сожалению, очень много противников законопроекта, которые говорят, что мы будем нарушать права граждан, обязывая их без согласия лечиться от алкоголизма. Но разве они не нарушают права граждан, садясь в пьяном виде за руль автомашины, они не нарушают права граждан, поднимая руку на домочадцев? Другие защитники прав граждан говорят, что мы не сможем вылечить всех алкоголиков. Да, согласен, но, если, к примеру, из 500 тысяч алкоголиков вылечится хотя бы половина и они вернутся в свои семьи, начнут работать и растить детей, значит, мы работаем не зря. Сегодня около 1,3 млн алкоголиков стоят на учёте, но эту цифру можно смело умножить на четыре-пять

Зариф Байгускаров, депутат Госдумы 
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