В Башкирии выросло число краж с банковских карт

Более двух тысяч краж с банковских карт зарегистрировано в республике. И это только за последние полгода. По данным МВД, число подобных преступлений возросло почти на 500 процентов.
Самый распространенный способ хищения, когда гражданам звонят якобы сотрудники банка и сообщают о том, что мошенники взломали счет и пытаются списать все деньги. Для блокировки карты требуют код с оборотной стороны пластика, называть который категорически нельзя.
Следует помнить, что сотрудники финансовых организаций звонят клиентам, только чтобы сообщить информацию. Если просят скачать приложение, назвать данные или перейти по ссылке – разговаривать дальше с этим человеком не стоит.