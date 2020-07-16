В Башкирии прошел День поля

В Башкортостане стартовала уборочная кампания. Аграриев поджимает погода, из-за жары хлеб теряет свою массу. Убрать озимые нужно в короткие сроки. Селекционеры же вывели новый сорт пшеницы, урожайность которой может достигать 80 центнеров с гектара. Её и другие виды показали на Дне поля, который проходит в Чишминском районе.

Сарвар Аюпов полвека проработал в сельском хозяйстве. Рассматривает новый оборотный плуг, который раньше башкирские аграрии видели лишь по телевизору. Теперь современная техника на полях республики – не редкость.

День поля собрал в Чишминском районе аграриев со всей республики. Но количество участников ограничено из-за пандемии. На выставке представлены не только новейшие виды сельхозтехники, но полезные насекомые, энтомофаги, выращенные для борьбы с другими вредителями.

На семинаре участников учат не только зарабатывать, но и экономить. Башсельхозтехника помогает хозяйствам восстанавливать трактора с пробегом. С учётом республиканской субсидии капитальный ремонт обходится гораздо дешевле.

Пообщаться с коллегами приехал вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Из-за аномальной жары главная задача аграриев – качественно и без потерь собрать урожай.