Экс-сотрудника известного канала из Уфы обвинили в домогательствах

В популярной социальной сети разразился большой скандал. Трёх мужчин из медиа-сферы обвинили в домогательствах и сексуальном насилии. Среди них уроженец Уфы, экс-сотрудник телеканала «Дождь» Руслан Гафаров.

Многие девушки в «Твиттере» рассказали травмирующие истории насилия со стороны популярных в медиа-тусовке мужчин. Среди них бывший SMM-менеджер телеканала «Дождь» Руслан Гафаров, шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков и фоторедактор «МБХ Медиа» Андрей Золотов. Девушки рассказали, что подверглись домогательствам, сексуальному насилию. Зачастую такое происходило даже в людных местах. Так, одна пострадавшая поделилась, что Руслан Гафаров приставал к ней на глазах у окружающих. Но очевидцы ничего не сделали, так как уверяли, что «для него это нормально».

Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров на домашней вечеринке у меня дома в 2018 и извинился через 2 года. Мы все были в курсе масштабов проблемы. Больше всего в этой ситуации меня поражали подруги и знакомые девочки, которые знали и продолжали с ним общаться. пользовательница «Твиттера»

Руслан был первым человеком «из Твиттера» с которым я познакомилась, когда он тоже работал в открытке. На первой встрече (мы просто шли погулять это не было свидание и тд) он отвратительно ко мне лез, клялся в любви и звал «в отель». Я отказывалась и мне было довольно стремно. пользовательница «Твиттера»

Обвиняемые по-разному отнеслись к ситуации. Руслан свою вину в совершенном насилии признал, извинился перед всеми, кому мог сделать больно или неприятно. Мужчина подтвердил, что секс без открытого согласия недопустим. Однако это не остановило его в прошлом от «харассмента», домогательств и сексуального насилия по отношению к девушкам.