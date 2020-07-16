На дорогах Башкирии устанавливают туристические указатели

Музеи, храмы, водохранилища и национальный парк. Теперь гостям и жителям республики будет проще добрать до достопримечательностей региона. На дорогах Башкортостана устанавливают туристические знаки. Указатель со светоотражающей пленкой, поэтому их будет видно и днем, и ночью.

Точный раскрой за две минуты. На заводе, где производят дорожные знаки, все как в ателье. Только вот швею заменяет плоттер. Станок вычерчивает рисунок или схему на пленке, которую заранее подготовили технологи. Все символы и буквы вырезаются за один раз.

Подготовка знака занимает примерно минут 15, последующая нарезка занимает минуты 2-3. Макеты все разные, они зависят от местоположения знака, от объекта. Самый маленький – 1,5 метра на 350. Чаще всего встречается. Большой у нас больше 4 метров в ширину. Сергей Понамарев, технолог завода

В соседнем цехе идет вся черновая работа. Железные детали с помощью сварки приобретают облик будущих знаков. Здесь же проходит и их покраска. В процессе напыления частицы получают электрический заряд от внешнего источника и притягиваются к железу.

Потом загоняется в печку и греется до 180 градусов где-то примерно полтора часа. Потом печка автоматически выключается, мы даем остыть и вывозим из печки. Сергей Уткин, маляр завода

В республике планируют установить 1500 туристических знаков и указателей до достопримечательностей региона. Работы планируют завершить до 30 сентября.