На дорогах Башкирии устанавливают туристические указатели

Музеи, храмы, водохранилища и национальный парк. Теперь гостям и жителям республики будет проще добрать до достопримечательностей региона. На дорогах Башкортостана устанавливают туристические знаки. Указатель со светоотражающей пленкой, поэтому их будет видно и днем, и ночью.
Точный раскрой за две минуты. На заводе, где производят дорожные знаки, все как в ателье. Только вот швею заменяет плоттер. Станок вычерчивает рисунок или схему на пленке, которую заранее подготовили технологи. Все символы и буквы вырезаются за один раз.
В соседнем цехе идет вся черновая работа. Железные детали с помощью сварки приобретают облик будущих знаков. Здесь же проходит и их покраска. В процессе напыления частицы получают электрический заряд от внешнего источника и притягиваются к железу.
В республике планируют установить 1500 туристических знаков и указателей до достопримечательностей региона. Работы планируют завершить до 30 сентября.
Туристические знаки установят и в Уфе. Чтобы добраться до городских достопримечательностей – музеев, парков, памятников – гостям столицы не придется пользоваться картой. Как правило, они у всех на телефоне. Отыне вся информация здесь. Для удобства название объекта написано на двух языках – русском и английском, и указано направление с точным расстоянием.