Житель Башкирии трагически погиб в аварии с грузовиками

Сегодня, 16 июля, на дорогах Башкирии произошла смертельная авария. На 175 км автодороги Уфа-Оренбург погиб 62-летний житель Ишимбая. Пресс-служба ГИБДД РБ рассказала подробности печального инцидента.

62-летний водитель ВАЗ-2107 совершал поворот, выезжая с второстепенной дороги. При этом он столкнулся с грузовиком под управлением 65-летнего жителя Оренбургской области. От мощного удара легковой автомобиль отбросило на припаркованный недалеко грузовик.