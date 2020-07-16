Житель Башкирии в гневе пытался зарезать друга

В Учалах задержан местный житель, который подозревается в покушении на убийство. Мужчина напал с ножом на своего товарища. Пресс-служба МВД по РБ рассказала подробности произошедшего.

63-летний мужчина пришёл в гости к другу, чтобы провести время за распитием алкоголя. Дружеская беседа плавно перетекла в бытовой конфликт, во время которого оппонент пенсионера схватился за нож. Хозяин жилища нанес гостю более полутора десятков ударов в живот.

Медики оперативно госпитализировали пострадавшего, а полиция задержала подозреваемого. К счастью, врачам удалось спасти жизнь пенсионера. Оказалось, обвиняемый в нападении уже был ранее судим. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.