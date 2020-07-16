Проект создания кластера искусственного интеллекта рассматривают в Башкирии

Сегодня, 16 июля, состоялся телемост "Уфа - Владивосток". В ходе него участники обсудили возможность создания медико-инженерного центра по разработке и внедрению искусственного интеллекта. Данный вопрос поручил рассмотреть сам глава Башкирии Радий Хабиров.
В обсуждении приняли участие ведущие эксперты БГМУ и Минздрава РБ – Анвар Бакиров, Шамиль Сафин, Иван Афанасьев.
Автор проекта – эксперт центра Национальной технологической инициативы АСИ по нейротехнологиям и VR Артур Биктимиров работает уже на протяжении нескольких лет во Владивостоке, хотя родился и получил образование в Башкирии.
По мнению исследователя, Уфа вполне могла бы стать городом, где мог бы располагаться такой медико-инженерный кластер федерального уровня, который бы работал на всю страну.