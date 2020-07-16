Проект создания кластера искусственного интеллекта рассматривают в Башкирии

«Это очень интересный проект по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта, виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, нейронных сетей (BCI), больших данных (big data), IT-технологий и электроники на стыке с нейрофизиологией и медициной. Эти технологии получат широкое развитие в самом ближайшем будущем и позволят интегрировать человека и компьютер, создать сверхчеловека, печатать органы человека на 3D-принтере для трансплантации, моделировать клетки и геном. Сегодня уже в ведущих клиниках мира, в том числе и в России, проводят операции по имплантации различных электронных чипов, излечивая от нарушений слуха и зрения, болезни Паркинсона, эпилепсии, психиатрических заболеваний, ДЦП, нейроопухолей. По отдельности эти направления развиты в разных регионах страны. Но, где смогут соединить и развить эти технологии, там и будет новый научно-производственный кластер прорывных технологий постинформационного общества»

Артур Биктимиров