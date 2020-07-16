В рамках нацпроекта два предприятия Башкирии повысят производительность труда

В Башкирии предприятия АО «Башвтормет» и ООО «Проектсервис» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» повысят свою производительность труда. Они уже провели оценочный отбор для их включения.
Стать участниками нацпроекта могут крупные предприятия. Главное условие - они должны относиться в к несырьевой отрасли экономики. Кроме того, выручка организаций должна составлять от 400 млн до 30 млрд рублей, а также иметь долю иностранного участия в уставном капитале не более 25%.
На данный момент Правительство Башкортостана заключило уже 67 соглашений с организациями региона.
Для справки:
ООО «Проектсервис» — это инжиниринговая компания, предлагающая на российском рынке и рынках ближнего зарубежья системы водоподготовки, очистки воды и водоотведения.
АО «Башвтормет» - крупнейшее производственное предприятие в Башкортостане по приему и переработке лома черных и цветных металлов.