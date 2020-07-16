В Башкирии вновь открылась академия «Территория женского счастья»

«Территория женского счастья» в Иглино. Здоровье, семья, отношения – представительницы прекрасного пола смогли получить ответы на самые волнующие вопросы. Творческие мастерские, ярмарки, зоны красоты. Каждая могла найти занятие по своему вкусу. Естественно, санитарные нормы не нарушались – соблюдался масочный режим и дистанция.
Проект «Территория женского счастья»» стал обладателем гранта Главы Республики Башкортостан. Такая поддержка фонду – возможность объехать районы и города республики.
Вот такая она – «Территория женского счастья». На этот раз местом встречи стал Иглинский район. Главная тема – многодетность. Дамы делятся рецептами счастья. У каждой семьи он свой.
В открытой академии женского счастья выступили лучшие семейные наставники столицы: врач-педиатр, неонатолог, акушер-гинеколог. Говорили о здоровье детей и самой женщины. Была возможность задать личный вопрос психологу, получить модный совет от стилиста
О благополучии семей заботится и государство. Льготная ипотека, материнский капитал, субсидии – лишь часть демографического пакета.
В этот раз удалось собраться, несмотря на ограничения. Впрочем, всё как положено: маски, перчатки, антисептики. Но ощущение праздника от этого не изменилось.
Есть еще одна хорошая новость. Открытая академия «Территория женского счастья» получил сразу два гранта – от Главы республики и Президента России. А это значит, что скоро стать частью уникального проекта смогут еще больше женщин нашей республики.