В Башкирии вновь открылась академия «Территория женского счастья»

Было много площадок, который были посвящены детям и родителям, их взаимоотношениям, но это был запрос от этого конкретного района. Как выяснилось, здесь очень много многодетных семей. Это очень радует. Дети, конечно, это счастье, но это ощущение счастья детям нужно давать. И пока мы сами не научимся быть счастливыми, у нас этого не получится.

Каринэ Хабирова