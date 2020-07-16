В Башкирии вновь открылась академия «Территория женского счастья»

«Территория женского счастья» в Иглино. Здоровье, семья, отношения – представительницы прекрасного пола смогли получить ответы на самые волнующие вопросы. Творческие мастерские, ярмарки, зоны красоты. Каждая могла найти занятие по своему вкусу. Естественно, санитарные нормы не нарушались –  соблюдался масочный режим и дистанция.

Проект «Территория женского счастья»» стал обладателем гранта Главы Республики Башкортостан. Такая поддержка фонду – возможность объехать районы и города республики.

Вот такая она – «Территория женского счастья».  На этот раз местом встречи стал Иглинский район. Главная тема – многодетность.   Дамы делятся рецептами счастья. У каждой семьи он свой. 

В открытой академии женского счастья  выступили лучшие семейные наставники  столицы: врач-педиатр, неонатолог, акушер-гинеколог. Говорили о здоровье детей и самой женщины. Была возможность задать личный вопрос психологу, получить модный совет от стилиста

Это помощь для людей, которая пришла сама. Для этого не нужно никуда ездить. Тем более, что мы родителям оставили контакты, они могут к нам записаться или даже проконсультироваться онлайн.

Файруза Латыпова, Неонатолог, педиатр, директор благотворительного фонда «Особенные дети»

Было много площадок, который были посвящены детям и родителям, их взаимоотношениям, но это был запрос от этого конкретного района. Как выяснилось, здесь очень много многодетных семей. Это очень радует. Дети, конечно, это счастье, но это ощущение счастья детям нужно давать. И пока мы сами не научимся быть счастливыми, у нас этого не получится.

Каринэ Хабирова

О благополучии семей заботится и государство. Льготная ипотека, материнский капитал, субсидии – лишь часть демографического пакета.

Единственный момент, и мы должны продумать, это прозвучало именно сегодня на круглом столе, –  поддерживать не только нуждающихся и малоимущих. То есть многодетные семьи нуждаются в поддержке независимо от уровня дохода.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В этот раз удалось собраться, несмотря на ограничения. Впрочем, всё как положено: маски, перчатки, антисептики. Но ощущение праздника от этого не изменилось.

Есть еще одна хорошая новость. Открытая академия «Территория женского счастья» получил сразу два гранта – от Главы республики и Президента России. А это значит, что скоро стать частью уникального проекта смогут еще больше женщин нашей республики.

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