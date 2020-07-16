Стало известно, как будет работать ночной автокинотеатр в Уфе

Модели в мини-юбках, поп-корн и кино под звёздами. 20 июля в Уфе состоится открытие ночного автокинотеатра. Идея такого необычного просмотра фильмов появилась у администрации в связи с пандемией коронавируса. Как будут развлекать горожан и какая картина появится в ближайшие дни под столичным небом?

Через четыре дня на этой площадке можно будет наблюдать не только за звёздами. В центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури, в том месте, где зимой работает каток, а летом – картинг, расположился автокинотеатр. Территория находится далеко от домов, рокот машин не будет мешать местным жителям.

Фильмы будут идти на большом светодиодном экране, а звук зрители смогут услышать через стереосистему автомобиля. Кинотеатр под открытым небом будет функционировать только по ночам, поэтому на работу картинга сеансы никак не повлияют.

Площадка кинотеатра под небом рассчитана на 54 автомобиля, но может вместиться и больше – до 65 машин. Въезд на территорию будет стоить 300 рублей. Посетители увидят фильмы на большом экране последнего поколения. Недалеко от зрителей расположится фуд-корт, еду будут носить официанты.

Площадка автокинотеатра будет оформлена в стиле pin up, вывеска уже сделана. Посетителей будут встречать девушки с обложки, правда, картонные. Ещё немного приготовлений и они будут готовы нести свою службу. Инициатором строительства такого необычного кинотеатра выступила уфимская администрация.

Необходимость появления такого кинотеатра под открытым небом вызвана пандемией коронавируса. Но жители отмечают, помимо безопасности и соблюдения дистанции есть и другие плюсы, например, полное уединение и отсутствие раздражающих звуков с соседних рядов. Да и вообще, в городе-миллионнике подобные развлечения в последние годы буквально нарасхват.