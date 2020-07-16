Телеканал БСТ ищет спортивных комментаторов и ведущих

Телеканал БСТ объявляет конкурс спортивных комментаторов и ведущих в микс-зону для интервью. С сегодняшнего дня принимаются заявки. Оба конкурса проводятся в два этапа.

Все условия прописаны на нашем сайте. Претендентам на комментаторскую позицию необходимо сначала озвучить фрагмент трансляции, заполнить анкету и отправить на электронную почту. А вот ведущим в микс-зоне нужно запись видео с ответом на вопрос, почему именно вы можете стать лучшим корреспондентом у хоккейного борта или футбольной бровки. Затем комиссия отберет лучших, которые и продолжат борьбу.