Какая погода будет в Башкирии 17 июля: наступают долгожданные дожди

Башкирия продолжает страдать от сильного зноя.

Столбик термометра в некоторых районах поднимается до +45 градусов. Люди спасаются по-разному: кто-то спешит на речку, кто-то предпочитает отсидеться дома.

17 июля, в пятницу, погода по городам Башкирии будет следующая.

Погода в Уфе на 17 июля

Утро начнётся с прохлады. В 8:00 синоптики обещают +25 градусов. К полудню температура воздуха поднимется до +30, а в 14:00 до +34.

А вот вечер сможет порадовать. По некоторым данным в 17:00 возможна гроза и небольшой дождь. При этом прохладнее не станет, градусники покажут то же число, что и днём.

Погода в Стерлитамаке на 17 июля

Жители Стерлитамака дождя могут не дождаться. По крайней мере метеорологи прогнозируют ясное небо.

Утром +25, а днём и вечером +35. Вечером станет чуть прохладнее, но не критично. Лишний раз на улицу лучше не выходить.

Погода в Нефтекамске на 17 июля

В Нефтекамске дождя тоже не будет, зато горожан будет обдувать легкий ветер до 11 метров в секунду.

В целом на западе республики чуть посвежее, чем в центре и на юге. Днём градусник покажет +23 градуса, а днём - всего лишь +28.

Однако о правилах безопасности забывать не стоит. Пейте больше жидкости и старайтесь передвигаться по тени.

Погода в Октябрьском на 17 июля

А вот жителям Октябрьского сопутствует удача. Мало того, что утром будет +22 градуса, а днём +29, так еще и вечером возможен дождь.

Грозу синоптики обещают после 17:00. Воздух в этот момент может прогреться до +30.

Погода в Белорецке на 17 июля

Жителям Белорецка не до шуток - недавно из-за детской шалости в городе загорелся лес вблизи жилых домов. Наверняка многие видели кадры этого возгорания, которое напоминало апокалипсис.

На востоке дождя, к сожалению, не будет. Утром +25, а днём и вечером аж +32 градуса.

Погода в Кумертау на 17 июля

На юге Башкирии всегда традиционно жарко и душно. Пятница не станет исключением.