В Башкирии 5-летний мальчик ушел купаться и пропал

Сейчас мальчика ищут волонтеры и водолазы.

В Башкирии идут поиски пропавшего 5-летнего мальчика. Все произошло 15 июля на реке Дема около деревни Черниговка в Давлекановском районе.

Ребенок ушел вместе с родителями купаться на местный пляж. Спустя некоторое время родители забили тревогу. Взрослые люди на секунду отвлеклись, как вдруг их ребенок исчез. На берегу осталась лишь его обувь.

На место происшествия вызывали водолазов. Специалисты прочесали реку на этом участке, однако не нашли следов ребенка. Всю прошлую ночь поиски велись силами местных жителей, которые тоже не дали никаких результатов.