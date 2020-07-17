Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь пенсионера

Вчера, 16 июля, в Куюргазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 на полном ходу съехал в кювет. После этого легковушка опрокинулась.
Авария произошла на 5 км автодороги Кумертау-Ермолаево-Маячное. За рулем легковушки находился 70-летний житель Кумертау. По предварительным данным, мужчина попросту не справился с управлением.
В результате ДТП водитель получил смертельные травмы - он скончался на месте трагедии. По факту трагедии проводится проверка, сообщили в ГИБДД по Башкирии.