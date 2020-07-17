Угрожал ножом: жительницу Уфы изнасиловали в строительном вагончике

Вопиющий случай произошел на территории поселка 8 Марта. Потерпевшая распивала спиртные напитки с неизвестным мужчиной в строительном вагончике. Спустя некоторое время злоумышленник начал распускать руки, а когда женщина начала сопротивляться, он схватился за нож и начал ей угрожать. Несчастная обратилась за помощью в полицию.