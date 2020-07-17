В Башкирии рабочий лишился трёх пальцев на руке

Страшный инцидент произошёл на горно-обогатительном комбинате в Сибае. 58-летний рабочий предприятия лишился трёх пальцев на руке. Гострудинспекция РБ занимается расследованием несчастного случая.
Известно, что 15 июля сотрудник проводил работы у насосного оборудования. Именно в этот момент правую руку несчастного затянуло между ремнем и шкивом насоса. Мужчина получил серьёзные травмы и был срочно доставлен в больницу.
Врачи диагностировали у рабочего черепно-мозговую травму. Также мужчина лишился трёх пальцев. Сотрудникам Гострудинспекции предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.