В Башкирии в частном доме произошёл хлопок газа

В деревне Буралы Калтасинского района произошло чрезвычайное происшествие. В доме по улице Чапаева взорвался газовый баллон. Пресс-служба МЧС по РБ рассказала подробности произошедшего.

Накануне, 16 июля, в частном одноэтажном доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. Взорвался баллон объемом 50 литров без последующего горения. От взрывной волны в доме выбиты оконные проёмы, а также повреждён дощатый пристрой. Несущие конструкции и перекрытия уцелели.

Сильно пострадала 48-летняя женщина, которая в момент произошедшего находилась дома. Она получила термические ожоги 45% тела. Несчастную срочно госпитализировали в хирургическое отделение Калтинской ЦРБ. На месте происшествия разбирались МЧС, газовые службы и администрация муниципалитета.