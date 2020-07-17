В Башкирии запустили масштабную программу поддержки IT-проектов

В Башкортостане запускают региональную акселерационную программу для проектов в сфере информационных технологий. Основная задача – ускорить развитие и внедрение разработки на любом этапе. Для этого эксперты будут досконально изучать заявки, определять потенциал стартапов и принимать меры для кратного ускорения.
За несколько месяцев авторы, среди которых как молодые люди, так и уже крупные компании, смогут получить результат, которого обычно бизнес достигает в течение нескольких лет. На брифинге под руководством министра цифрового развития республики Геннадия Разумикина рассказали, что поступило уже более 20 заявок на реализацию проектов в разных сферах: образования, нефтегазовой отрасли, ЖКХ.
Запуск программы состоялся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторы надеются привлечь около 100 млн рублей на реализацию. В рамках региональной акселерационной программы в 2020 году в городах Башкортостана пройдут стартап-дни и семинары.