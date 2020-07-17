В Башкирии работники, погибшие в тракторе, были пьяны

Региональная Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, во время которого погибли двое работников ижевского предприятия. Напомним, 25 апреля на дороге между деревнями Кунгак и Кунгакбаш перевернулся трактор. Выяснились нелицеприятные обстоятельства трагедии.
56-летний водитель трактора съехал с дороги и опрокинулся на обочину. Рядом с машинистом сидел 42-летний водитель крана. Мужчины ехали с ремонта трактора по гравию, каменистой, ненадежной дороге. За трактором был прицеп, в котором сидели коллеги рабочих. Когда они заметили, что водитель стал странно ехать «змейка», рабочие попытались докричаться до товарищей, чтобы предупредить об опасности. После этого мужчины спрыгнули с прицепа, и уже через несколько метров трактор опрокинулся в кювет.
Оказалось, что трактористы были сильно пьяны. Виновные в произошедшем привлечены к административной ответственности.
Фото: Гострудинспекция РБ