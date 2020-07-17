В Башкирии работники, погибшие в тракторе, были пьяны

56-летний водитель трактора съехал с дороги и опрокинулся на обочину. Рядом с машинистом сидел 42-летний водитель крана. Мужчины ехали с ремонта трактора по гравию, каменистой, ненадежной дороге. За трактором был прицеп, в котором сидели коллеги рабочих. Когда они заметили, что водитель стал странно ехать «змейка», рабочие попытались докричаться до товарищей, чтобы предупредить об опасности. После этого мужчины спрыгнули с прицепа, и уже через несколько метров трактор опрокинулся в кювет.