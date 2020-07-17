Илшат Тажитдинов об ОЭЗ «Алга»: «К 2023 году объем инвестиций должен составить не менее 20 млрд рублей»

К 2023 году объем инвестиций должен составить не менее 20 миллиардов рублей, создано не менее 1 300 рабочих мест. Также мы взяли обязательства обеспечить заполняемость всех участков на 80 процентов.

Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан