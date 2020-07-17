Илшат Тажитдинов об ОЭЗ «Алга»: «К 2023 году объем инвестиций должен составить не менее 20 млрд рублей»

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов посетил площадки особой экономической зоны «Алга».

Там же он провел выездное совещание по вопросам создания её инфраструктуры: электро, - водо,- тепло- и газоснабжения. Илшат Тажитдинов отметил, что администрации Ишимбайского и Стерлитамакского районов активно приступили к реализации планов по выполнению распоряжений Главы республики.

 До 2022 года на территории особой экономической зоны должны быть зарегистрированы не менее 10 резидентов, которые будут осуществлять на ней производственную деятельность.

К 2023 году объем инвестиций должен составить не менее 20 миллиардов рублей, создано не менее 1 300 рабочих мест. Также мы взяли обязательства обеспечить заполняемость всех участков на 80 процентов.

Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан
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