ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо». Гостям удалось одержать победу с минимальным перевесом.
Перед матчем с «Динамо» «Уфа» оказалась в непростом положении. Основной состав команды Вадима Евсеева был обескровлен целым рядом потерь. С бело-голубыми не попали в заявку по меньшей мере 10 основных игроков. В число запасных пришлось включить молодых футболистов из «молодежки». Причина столь серьезных перестановок – ряд положительных тестов внутри команды на короновирус. Но и такой состав уфимцев сумел создать гостям массу проблем. Они больше владели мячом, но первая половина прошла вообще без опасных моментов.
После перерыва тренер «Динамо» Кирилл Новиков выпустил на поле сразу двух молодых игроков – Карапузова и Школика. Несмотря на важность матча, тренерский штаб гостей поверил в не самых опытных футболистов. Школик в середине тайма имел неплохой момент у ворот уфимцев, но пробил выше. Ключевой эпизод произошел на 78 минуте. После подачи углового, защитник хозяев Сухов сыграл рукой в штрафной. Заработанный пенальти вызвался реализовать Жоаозиньо. Динамовец не промахнулся и принес своей команде три очка. В компенсированное время в ворота «Уфы» едва не назначили еще один пенальти. Но после длительного просмотра арбитры решили, что эпизод не тянул на одиннадцатиметровый.
После гостевой победы динамовцы поднялись на шестое место. К тому же в их распоряжении игра в запасе. Она пройдет в Краснодаре в воскресенье. «Уфа» не потеряла шансов на попадание в еврокубки, но теперь слишком многое зависит от конкурентов.