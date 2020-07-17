ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо». Гостям удалось одержать победу с минимальным перевесом.

Перед матчем с «Динамо» «Уфа» оказалась в непростом положении. Основной состав команды Вадима Евсеева был обескровлен целым рядом потерь. С бело-голубыми не попали в заявку по меньшей мере 10 основных игроков. В число запасных пришлось включить молодых футболистов из «молодежки». Причина столь серьезных перестановок – ряд положительных тестов внутри команды на короновирус. Но и такой состав уфимцев сумел создать гостям массу проблем. Они больше владели мячом, но первая половина прошла вообще без опасных моментов.

Плохой первый тайм. Плохое движение, нет открываний за спину. В перерыве поговорили, сделали замены. И сразу наше преимущество стало более глобальным. Кирилл Новиков, главный тренер ФК «Динамо»

После перерыва тренер «Динамо» Кирилл Новиков выпустил на поле сразу двух молодых игроков – Карапузова и Школика. Несмотря на важность матча, тренерский штаб гостей поверил в не самых опытных футболистов. Школик в середине тайма имел неплохой момент у ворот уфимцев, но пробил выше. Ключевой эпизод произошел на 78 минуте. После подачи углового, защитник хозяев Сухов сыграл рукой в штрафной. Заработанный пенальти вызвался реализовать Жоаозиньо. Динамовец не промахнулся и принес своей команде три очка. В компенсированное время в ворота «Уфы» едва не назначили еще один пенальти. Но после длительного просмотра арбитры решили, что эпизод не тянул на одиннадцатиметровый.

Было тяжело в концовке. Многие футболисты сыграли даже не на пределах своих возможностей, а за пределами. Я их поблагодарил в раздевалке. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»