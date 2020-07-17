В Башкирии ожидается снижение заболеваемости коронавирусом

Так, в зелёной зоне находятся регионы, где наблюдается существенное снижение заболеваемости. Туда входят 16 регионов России. В жёлтой зоне находятся регионы, где заболеваемости снижается медленно. В этом списке 31 регион. Светло-красная зона – регионы, в которых только ожидается снижение заболеваемости. Башкирия и ещё 20 регионов входят именно в этот список. А в красную зону помещены регионы, где уровень заражения ещё высок. В этот рейтинг входят 15 регионов.