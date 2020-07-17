В Бижбулякском районе открылся современный ФАП

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Зириклы Бижбулякского района открылся новый модульный ФАП. Прежний фельдшерско-акушерский пункт не соответствовал санитарным нормам и не подлежал ремонту.

По пути в новый ФАП Наталья Артемьева невольно бросает взгляд на старую покосившуюся избушку. Именно в ней находился сельский фельдшерский пункт, куда в последние годы даже просто зайти было небезопасно. Отваливалась штукатурка, стены, полы и потолок сгнили от времени. На приёме в новом здании об этом уже не думаешь, признается женщина. Но и забыть такое трудно.

Там сыро, холодно. Когда мы зимой ходили на прием, ребёнка невозможно было раздеть. Я сама родилась и выросла в этой деревне. Помню, как сама ещё ходила в этот медицинский пункт. Наталья Артемьева, жительница с. Зириклы

О новом ФАПе мечтали не только жители, но и врачи. Ильнар Зайнуллин переехал в сельскую местность почти девять лет назад по программе «Земский доктор». Но из-за несоответствующих условий труда планировал сменить место работы. Теперь о переезде молодой специалист уже не задумывается.

ФАП у нас многофунциональный. Оказывается первичная медицинская помощь населению – взрослым и детям. Проводится вакцинация, неотложная медицинская помощь. В случае необходимости госпитализируем в центральную районную больницу. Ильнар Зайнуллин, врач

Помимо Центральной районной больницы в Бижбулякском муниципалитете действуют две сельские врачебные амбулатории и 36 ФАПов. Также в рамках программы развития первичного звена здравоохранения планируется приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта.

Такие ФАПы мы строим, чтобы население везде получало качественную медицинскую помощь. До конца 2024 года у нас будет построено ещё дополнительно 12 таких фельдшерско-акушерских пунктов. Андриян Павлов, главный врач Бижбулякской центральной районной больницы