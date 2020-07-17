В Бижбулякском районе открылся современный ФАП

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Зириклы Бижбулякского района открылся новый модульный ФАП. Прежний фельдшерско-акушерский пункт не соответствовал санитарным нормам и не подлежал ремонту.
По пути в новый ФАП Наталья Артемьева невольно бросает взгляд на старую покосившуюся избушку. Именно в ней находился сельский фельдшерский пункт, куда в последние годы даже просто зайти было небезопасно. Отваливалась штукатурка, стены, полы и потолок сгнили от времени. На приёме в новом здании об этом уже не думаешь, признается женщина. Но и забыть такое трудно.
О новом ФАПе мечтали не только жители, но и врачи. Ильнар Зайнуллин переехал в сельскую местность почти девять лет назад по программе «Земский доктор». Но из-за несоответствующих условий труда планировал сменить место работы. Теперь о переезде молодой специалист уже не задумывается.
Помимо Центральной районной больницы в Бижбулякском муниципалитете действуют две сельские врачебные амбулатории и 36 ФАПов. Также в рамках программы развития первичного звена здравоохранения планируется приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта.
Один из этих новых ФАПов достраивают в деревне Азнаево. Фельдшеры будут обслуживать почти 300 жителей из этого населенного пункта. Работать новое медучреждение начнёт в конце июля. АС, РД, новости Бижбулякский район.