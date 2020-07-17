В Уфе из-за столкновения двух машин пострадала 8-летняя девочка

Накануне, 16 июля, в Уфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На улице Вологодской столкнулись две легковые машины. Из-за сильного удара один из автомобилей вылетел на 8-летнюю девочку на тротуаре.

Пресс-служба ГИБДД РБ рассказал подробности аварии. 19-летняя девушка за рулём «Киа Крид» поворачивала на улицу Орджоникидзе. В этот момент автомобиль столкнулся с «Ладой Гранта», которая поворачивала на Вологодскую. Из-за удара «Киа» отбросило на тротуар, где в этот момент находилась 8-летняя девочка.

Маленький пешеход получил серьёзные травмы и был госпитализирован. После получения медицинской помощи девочку отпустили домой с родителями. Проводится расследование произошедшего инцидента.