В Башкирии вновь резко выросло число зараженных коронавирусом

Еще 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. По состоянию на 17 июля, в республике число больных достигло 6 194 человек.

Более половины удалось выздороветь, отмечают в Минздраве. Только за прошедшие сутки 252 пациента были выписано из больниц. А общее количество выздоровевших к этому дню составляет 4 572.