В России выявили более 6 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные о заболевших в России. За сутки было зарегистрировано ещё 6406 человек с COVID-19. Общее количество заболевших достигло 759 203 человек.

Количество активных больных снижается. Так, одновременно болеют 207 707 человек. За сутки этот показатель снизился на 1461 пациент.

С выздоровлением выписано 7681 пациент. За всё время пандемии вирусом переболели 539 373 жителей России. смертью закончились ещё 186 случаев заболевания (за всё время – 12 123).