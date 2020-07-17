В Уфе пьяный водитель без прав вёз троих детей

Сотрудники ГИБДД остановили очередного пьяного водителя. Подозрительный автомобиль был замечен на автодороге Уфа-Оренбург. Остановив машину, инспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя.

38-летний водитель разговаривал невнятно, поэтому инспекторы провели освидетельствование с помощью алкотестера. Предположения подтвердились – мужчина был сильно пьян. Самое страшное, что в салоне машины сидели трое детей. К тому же у водителя не было водительского удостоверения соответствующей категории.

Теперь уфимцу грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. За второе нарушение мужчине грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч.