В Башкирии резко испортится погода в выходные дни

Отметим, что на юге республики сохраняется высокий класс пожароопасности. МЧС напоминает о том, что не стоит разжигать костров на природе и не бросать окурки в траву. При усилении ветра стоит избегать выхода на улице без веских причин — также не стоит отпускать детей одних.