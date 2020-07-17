В Башкирии резко испортится погода в выходные дни

На этих выходных, 18 и 19 июля, на Башкирию обрушится штормовой ветер. Его порывы будут достигать 22 м\с. МЧС РБ экстренно предупреждает жителей республики: на улице будет опасно.
Кроме бури синоптики прогнозируют и аномально жаркую погоду. Столбик термометра в выходные поднимется до +40 градусов. К тому же, на Башкирию надвигаются ливень и град.
Отметим, что на юге республики сохраняется высокий класс пожароопасности. МЧС напоминает о том, что не стоит разжигать костров на природе и не бросать окурки в траву. При усилении ветра стоит избегать выхода на улице без веских причин — также не стоит отпускать детей одних.