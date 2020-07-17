Уставшие жители Башкирии смогут проораться в горах Исландии

Необычный сервис для всех желающих придумали в северной стране.

Специалисты министерства туризма Исландии создали уникальный сайт, который оказывает всем желающим довольно странную услугу. Посетители ресурса теперь смогут как следует проораться в горах Исландии.

Воспользоваться этой возможностью могут в том числе и жители Башкирии. На выбор для уставших виртуальных туристов предлагается семь различных точек в стране с отличными видами на горы и океан. Некоторые из них периодически отключаются и уходят в оффлайн из-за проблем с Интернетом.