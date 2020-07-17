В Башкирии два приятеля избили и ограбили пенсионера

В Октябрьском было совершенно шокирующее нападение на 67-летнего местного жителя. Два друга увидели, как пенсионер выходит из магазина с деньгами, и решили воспользоваться ситуацией. Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности случившегося.
Оказалось, пенсионер совершил покупки в магазине, а после убрал сдачу в карман. Это увидел 32-летний житель Туймазов и предложил 37-летнему другу украсть деньги у пожилого человека. Тогда два товарища, проследив за дедушкой, напали на него в безлюдном месте. Один схватил пенсионера за шею, а другой вытащил из кармана 1800 рублей. После преступления грабители поспешили скрыться.
Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след преступников. Оба мужчины были неоднократно судимы. Деньги грабители потратили, но после задержания возместили ущерб пенсионеру.
Фото: Башинформ.