В Башкирии два приятеля избили и ограбили пенсионера

В Октябрьском было совершенно шокирующее нападение на 67-летнего местного жителя. Два друга увидели, как пенсионер выходит из магазина с деньгами, и решили воспользоваться ситуацией. Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности случившегося.

Оказалось, пенсионер совершил покупки в магазине, а после убрал сдачу в карман. Это увидел 32-летний житель Туймазов и предложил 37-летнему другу украсть деньги у пожилого человека. Тогда два товарища, проследив за дедушкой, напали на него в безлюдном месте. Один схватил пенсионера за шею, а другой вытащил из кармана 1800 рублей. После преступления грабители поспешили скрыться.