В Башкирии изменились правила работы молочной кухни

Получить бесплатное молоко стало проще. Теперь молочные кухни работают по новым правилам.
Так, в первую очередь изменения коснулись прописки. Если раньше получателями могли стать только граждане, имеющие постоянную прописку на территории республики, то теперь право на эту льготу имеют и люди с временной регистрацией. Прежде справки действовали в течение десяти дней с момента получения, сейчас срок увеличили в три раза – до 30 дней.
Кроме того, изменился порядок начала обеспечения сухими смесями. Если договор заключен до 15 числа включительно, то детское питание родители начнут получать сразу, если после 15 - то только со следующего месяца.
При появлении каких-либо вопросов для жителей республики работает колл-центр: 8(347)246-55-01.