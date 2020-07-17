В Башкирии изменились правила работы молочной кухни

Так, в первую очередь изменения коснулись прописки. Если раньше получателями могли стать только граждане, имеющие постоянную прописку на территории республики, то теперь право на эту льготу имеют и люди с временной регистрацией. Прежде справки действовали в течение десяти дней с момента получения, сейчас срок увеличили в три раза – до 30 дней.