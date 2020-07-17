В Башкирии ищут родственников женщины, потерявшей память

В социальных сетях распространилась ориентировка на поиск родственников неизвестно женщины. В Нефтекамске она попала в больницу в отделение травматологии после несчастного случая. Пострадавшая не помнит о себе ничего.

Врачи предполагают, что у женщины случился инсульт прямо на улице. Она потеряла сознание, упала и сильно ударилась головой. Теперь пострадавшая не помнит ни своего имени, ни контактов родных.

Неравнодушие ведут поиски родственников женщины. Всех, кому знакомо лицо пострадавшей, просят обратиться в Нефтекамскую ЦРБ.