Стала известна причина разлива нефтепродуктов в Башкирии

Сегодня с пяти утра прибыла техника тяжелая. Они решили закончить эту работу, которую начинали. Эти же граждане. Теперь они выдергивают остатки металла этой баржи. А мы по-прежнему собираем пятна от нефтепродуктов.

Сергей Нагорный, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям