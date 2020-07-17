Стала известна причина разлива нефтепродуктов в Башкирии

На реке Сим в Иглинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Сейчас на месте работает аварийно-спасательная служба.
Масляную пленку огородили, разлив локализован. Сейчас ведется откачка нефти. Представители Росприроднадзора и Минэкологии взяли пробы воды. Накануне было откачано 10 тонн эмульсии.
Напомним, на днях группа лиц решила разобрать на металлолом затонувшую 40 лет назад возле д. Асканыш баржу. Внутри нее оказались остатки нефтепродуктов, которые вылились в реку. Сильно пахнущее масляное пятно появилось вблизи популярного места отдыха жителей.