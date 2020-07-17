Прогноз погоды в Башкирии на 18 июля: местами пройдут грозы

В Башкирии начинаются долгожданные выходные. В условиях сильной жары прогноз погоды сейчас это единственное, что интересует жителей республики.

Выходные не подведут. Несмотря на грозы и дожди в некоторых районах Башкирии, за окном по-прежнему сохранится жаркая погода. Кстати, впервые за неделю в регионе дождь прошел в Межгорье. Для жителей это стало настоящим событием.

Прогноз погоды по городам республики будет выглядеть так.

Погода в Уфе на 18 июля

По традиции утро будет прохладным и свежим. Днем +24 градуса, а днем воздух прогреется до +33.

Около 17:00 может начаться гроза, которая будет греметь несколько часов. Вечером температура опустится до +28.

Погода в Стерлитамаке на 18 июля

В Стерлитамаке будет жарко. В эту субботу в городе не будет ни малейшего намека на ветерок.

Утром +26, днем до +36. Жителям города мы бы посоветовали не выходить на улицу до вечера. В 20:00 синоптики обещают +29, это вполне подходящая температура для вечерней прогулки.

Погода в Нефтекамске на 18 июля

Суббота в Нефтекамске выдастся приятнее, чем в других городах. Дождя не будет, но и температура не поднимется до критических значений.

Утром будет всего +21, а днем температура поднимется до +29. Возможно поднимется небольшой ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 18 июля

Утром в Октябрьском начнется с +22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29, +30 градусов.

На улице будет свежо. В районе двух часов дня возможен ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 18 июля

А вот в Белорецке в субботу будет жарко. Уже с утра за окном будет +26 градусов тепла, а днем +33.

При этом ветра не ожидается. Поэтому самое лучшее время для выхода на улицу – вечер. В это время температура опустится до +29.

Погода в Кумертау на 18 июля

Самый южный город Башкирии в прямом и переносном смысле «поджарит» своих горожан.