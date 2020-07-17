Прогноз погоды в Башкирии на 18 июля: местами пройдут грозы

В Башкирии начинаются долгожданные выходные. В условиях сильной жары прогноз погоды сейчас это единственное, что интересует жителей республики.
Выходные не подведут. Несмотря на грозы и дожди в некоторых районах Башкирии, за окном по-прежнему сохранится жаркая погода. Кстати, впервые за неделю в регионе дождь прошел в Межгорье. Для жителей это стало настоящим событием.
Прогноз погоды по городам республики будет выглядеть так.
Погода в Уфе на 18 июля
По традиции утро будет прохладным и свежим. Днем +24 градуса, а днем воздух прогреется до +33.
Около 17:00 может начаться гроза, которая будет греметь несколько часов. Вечером температура опустится до +28.
Погода в Стерлитамаке на 18 июля
В Стерлитамаке будет жарко. В эту субботу в городе не будет ни малейшего намека на ветерок.
Утром +26, днем до +36. Жителям города мы бы посоветовали не выходить на улицу до вечера. В 20:00 синоптики обещают +29, это вполне подходящая температура для вечерней прогулки.
Погода в Нефтекамске на 18 июля
Суббота в Нефтекамске выдастся приятнее, чем в других городах. Дождя не будет, но и температура не поднимется до критических значений.
Утром будет всего +21, а днем температура поднимется до +29. Возможно поднимется небольшой ветер до 8 метров в секунду.
Погода в Октябрьском на 18 июля
Утром в Октябрьском начнется с +22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29, +30 градусов.
На улице будет свежо. В районе двух часов дня возможен ветер до 11 метров в секунду.
Погода в Белорецке на 18 июля
А вот в Белорецке в субботу будет жарко. Уже с утра за окном будет +26 градусов тепла, а днем +33.
При этом ветра не ожидается. Поэтому самое лучшее время для выхода на улицу – вечер. В это время температура опустится до +29.
Погода в Кумертау на 18 июля
Самый южный город Башкирии в прямом и переносном смысле «поджарит» своих горожан.
Утром будет прохладным, градусник не покажет больше +25 градусов. А вот в 14:00 за окном будет +37. Не факт, что и вечером удастся выдохнуть. В 20:00 будет по-прежнему душно, столбик термометра покажет +34 градуса.