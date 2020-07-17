Правительство Башкирии и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве

Мы придаём большое значение работе в таком формате, которая уже даёт первые позитивные результаты. Так, по итогам первого заседания начали решаться вопросы загрузки Кумертауского авиационного предприятия. Удалось поддержать компанию «Станкостроение». На Белебеевском заводе «Автонормаль» начнут выпускать детали и комплектующие для эндопротезирования и травматологии. Это очень важный проект для всей российской медицины.

Радий Хабиров, глава Башкирии