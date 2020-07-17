Правительство Башкирии и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкирии Радий Хабиров и первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков сегодня, 17 июля, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил руководитель региона в социальных сетях. Он охарактеризовал совместную деятельность компании и властей республики как «слаженную и плодотворную».
Соглашение было подписано на заседании в Правительстве РБ. На нем присутствовали Радий Хабиров, Владимир Артяков, индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков провели второе заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества. Участники обсудили работу предприятий региона, входящих в Ростех в части повышения производительности труда и расширения направлений совместной деятельности, в том числе реализации инвестиционных проектов.
Открывая заседание, Глава региона поблагодарил руководство Ростеха за плодотворное сотрудничество и поддержку предприятий, находящихся на территории Башкортостана.
В числе перспективных направлений дальнейшей работы руководитель республики отметил участие Ростеха в создании научно-образовательного центра, наращивание выпуска продукции гражданского назначения.
Первый заместитель гендиректора Владимир Артяков также высоко оценил результаты сотрудничества с Башкортостаном, добавив, что предприятия Ростеха в регионе успешно развиваются при поддержке госкорпорации и региональных властей, и эта работа будет продолжена.