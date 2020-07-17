В Башкирии система «Инцидент-менеджмент» помогла отремонтировать сельскую дорогу

По улице Трудовой ещё нужно было потрудиться, чтобы доехать до дома без поломок, шутит Андрей Павлов. Правда, до капитального ремонта дороги мужчине было не до смеха. Старую иномарку приходилось регулярно чинить. Ходовая часть не выдерживала поездок по разбитому полотну.
Ремонтировали, только ямочные работы были. А так чтобы перекрывать дорогу, капитально не делали. Андрей Павлов, житель с. Бижбуляк
Тяжелая спецтехника заехала на улицу Трудовую после обращения одного из местных жителей в социальных сетях. Мужчина прикрепил и видеоролик со своего авторегистратора. На этот раз ямочным ремонтом решили не ограничиваться.
Улица протяженностью 770 метров. Объявили аукцион, подрядчик из Белебея был. Очень оперативно, буквально за неделю проложили асфальт. В данный момент идёт укрепление обочины. Артур Галеев, заместитель главы администрации Бижбулякского района по строительству и ЖКХ
Кроме улицы Трудовой, запланирован ремонт и других проблемных участков. Новые дороги отсыпят в деревнях и сёлах, не дожидаясь обращения жителей. Всего же с начала работы системы «Инцидент-менеджмент» в Бижбулякском районе нашли варианты решений по 292 заявлениям.
Преобладающее большинство, конечно, касается дорожного хозяйства, благоустройства населенных пунктов. В последнее время в связи с жарой злободневная тема – это отсутствие питьевой воды в некоторых населенных пунктах. Сразу же на место выезжают аварийные бригады, мы моментально связываемся с диспетчером. И проблема оперативно устраняется. Сергей Иванов, специалист по работе с электронными обращениями граждан в социальных сетях администрации Бижбулякского района
Проложить асфальт планировали до 30 сентября. Мы отправили обращение на вторичную реакцию. Но получилось, что подрядчик смог выполнить работу раньше. А мы дали ответ жителю. Тагир Ишимбаев, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортостан
Для безопасности на улице Трудовой скорость движения ограничили до 40 км в час. Разогнаться сильнее не дадут лежачие полицейские. Раньше их функцию выполняли глубокие ямы, снова шутит Андрей Павлов.
Дорога теперь намного лучше стала. Как по городу, как по проспекту едешь. Ям нет, машина не шатается. Не бьет ничего. Андрей Павлов, житель с. Бижбуляк