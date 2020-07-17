В Башкирии система «Инцидент-менеджмент» помогла отремонтировать сельскую дорогу

Преобладающее большинство, конечно, касается дорожного хозяйства, благоустройства населенных пунктов. В последнее время в связи с жарой злободневная тема – это отсутствие питьевой воды в некоторых населенных пунктах. Сразу же на место выезжают аварийные бригады, мы моментально связываемся с диспетчером. И проблема оперативно устраняется.

Сергей Иванов, специалист по работе с электронными обращениями граждан в социальных сетях администрации Бижбулякского района