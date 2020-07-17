В Башкирии благодаря системе «Инцидент» благоустроили территорию кладбища

Возле кладбища в Нефтекамске уже не первую неделю непривычно шумно и многолюдно. Территорию облагораживают рабочие. Асфальтоукладчики делают дорогу, маляры – красят ограждения. Посетители, которые пришли навестить усопших, не сразу узнали место упокоения своих родственников.
Так дорога на погост в селе Кутлинке выглядела прошлой осенью и много лет до этого. Сплошь ямы и бардак. Долгое время кладбищем будто никто и не занимался. Жители были недовольны. О чем сообщили в социальных сетях на странице Радия Хабирова. Сообщения приняла в разработку система «Инцидент-менеджмент».
Дата Дня памяти и почитания в этом году была перенесена на 6 июня из-за пандемии коронавруса. Все это время кладбища были закрыты. Но вот в муниципалитете облагородить территорию не успели и завершили работы только сейчас. В администрации пояснили, что к решению проблемы подошли комплексно. Не только проложили асфальт и нанесли разметку, но и взялись за строительство дополнительной дороги.
На кладбище в Кутлинке также установили скамейки, увеличили количество мусорных контейнеров, которые будут опустошать два-три раза в неделю.
Тема благоустройства – одна из основных, с которой жители республике обращаются в социальных сетях. В рабочей группе системы «Инцидент-менеджмент» поясняют: контроль с обращений не снимается до тех пор, пока проблема не будет решена. Всего с момента запуска программы в Башкортостане отработано 103 тысячи обращений.