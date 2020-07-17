В Башкирии благодаря системе «Инцидент» благоустроили территорию кладбища

Основные вопросы, которые волнуют жителей - состояние дорог. Так и в этом случае. Житель просил обратить внимание на состояние дороге к городскому кладбищу в Нефтекамске. Глава города ответил, что о проблеме знают и в этом году дорогу отремонтируют. Через четыре месяца коллеги ответили, что отремонтировали не только дорогу, но и расширили территорию, обустроили парковочные места, нанесли разметку и установили информационный стенд.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращению жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортостан