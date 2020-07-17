В Башкирии благодаря системе «Инцидент» благоустроили территорию кладбища

Возле кладбища в Нефтекамске уже не первую неделю непривычно шумно и многолюдно. Территорию облагораживают рабочие. Асфальтоукладчики делают дорогу, маляры – красят ограждения. Посетители, которые пришли навестить усопших, не сразу узнали место упокоения своих родственников.

Хотелось бы от себя лично и от Нефтекамска выразить благодарность тем, кто сделал большой вклад, провел дороги. Сделали все красиво, приятно. Огромное им в дальнейшем здоровья, успехов. Чтобы и дальше вносили вклад хороший.

Маккензи Шамшиев

Так дорога на погост в селе Кутлинке выглядела прошлой осенью и много лет до этого. Сплошь ямы и бардак. Долгое время кладбищем будто никто и не занимался. Жители были недовольны. О чем сообщили в социальных сетях на странице Радия Хабирова. Сообщения приняла в разработку система «Инцидент-менеджмент».

Основные вопросы, которые волнуют жителей - состояние дорог. Так и в этом случае. Житель просил обратить внимание на состояние дороге к городскому кладбищу в Нефтекамске. Глава города ответил, что о проблеме знают и в этом году дорогу отремонтируют. Через четыре месяца коллеги ответили, что отремонтировали не только дорогу, но и расширили территорию, обустроили парковочные места, нанесли разметку и установили информационный стенд.  

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращению жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортостан

Дата Дня памяти и почитания в этом году была перенесена на 6 июня из-за пандемии коронавруса. Все это время кладбища были закрыты. Но вот в муниципалитете облагородить территорию не успели и завершили работы только сейчас. В администрации пояснили, что к решению проблемы подошли комплексно. Не только проложили асфальт и нанесли разметку, но и взялись за строительство дополнительной дороги.

Также в этом году благодаря поддержке руководства РБ и бюджета республики было выделено порядка 15 миллионов рублей на благоустройство прилегающей территории и заезда городского кладбища. Комплексные работы проводятся в данный момент. В связи с тем, что православная часть кладбища уже ограничена, расширен участок для новых мест захоронений также с обустройством заезда.

Адиль Набиуллин, начальник информационно-аналитического отдела администрации г. Нефтекамска

На кладбище в Кутлинке также установили скамейки, увеличили количество мусорных контейнеров, которые будут опустошать два-три раза в неделю.

Все, конечно, нравится. Хотелось бы, чтобы сделали поперечные дороги и вывозили мусор вовремя. Как приезжаем, мусор все равно скапливается.

Марина Шамшиева

Тема благоустройства – одна из основных, с которой жители республике обращаются в социальных сетях. В рабочей группе системы «Инцидент-менеджмент» поясняют: контроль с обращений не снимается до тех пор, пока проблема не будет решена. Всего с момента запуска программы в Башкортостане отработано 103 тысячи обращений.

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