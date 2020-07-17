В Уфе открылся крупнейший центр по производству узлов для вертолетных двигателей

На базе УМПО создан крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей. В будущем планируется открытие Центра профессионального образования авиационного кластера госкорпорации «Ростех».
95-летие УМПО встречает большими перспективами. Предприятие посетили Глава Башкортостана, заместитель министра промышленности и торговли России, первый заместитель гендиректора Госкорпорации «Ростех», индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», а также руководители ведущих компаний авиационной отрасли страны.
Исторический момент – церемония закладки первого камня в основание будущего центра профессионального образования авиационного кластера Госкорпорации «Ростех». Глава Башкортостана Радий Хабиров и первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков произвели символический пуск начала стройки. Стоимость центра – 2 млрд 400 млн рублей. Его планируют открыть в 2021 году.
На базе УМПО открылся крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей. Он организован по принципам бережливого производства, включает 310 единиц современного оборудования. Проектная мощность – 350 моторокомплектов в год. Здесь впервые в холдинге применят штрих-кодирование, оно позволит отслеживать движение деталей по всему конвейеру, автоматизированный склад, завязанный на систему управления ресурсами, а также терминалы, которые дают оператору возможность доступа ко всей технологической документации. Все это должно значительно повысить производительность центра по сравнению с привычными технологическими процессами.
17 июля 1925 года – дата основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. В этот день Совет Труда и Обороны принял решение о строительстве в Рыбинске завода по выпуску авиационных моторов. С началом Великой Отечественной войны на площадку уфимского завода комбайновых моторов эвакуировали ряд производств, в том числе из Рыбинска. Новое предприятие стало правопреемником объединённых заводов. В 1978 году на его базе создано УМПО. Сегодня лучшим сотрудникам предприятия вручили награды.
Из-за коронавируса вместить всех сотрудников в честь 95-летия со дня основания в один зал и поздравить не удалось. Ради общей безопасности соблюдаются санитарные нормы. Анатолий Сердюков выразил надежду, что к 100-летию УМПО исправить это удастся и это будет действительно большой праздник для каждого.