В Уфе открылся крупнейший центр по производству узлов для вертолетных двигателей

На базе УМПО открылся крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей. Он организован по принципам бережливого производства, включает 310 единиц современного оборудования. Проектная мощность – 350 моторокомплектов в год. Здесь впервые в холдинге применят штрих-кодирование, оно позволит отслеживать движение деталей по всему конвейеру, автоматизированный склад, завязанный на систему управления ресурсами, а также терминалы, которые дают оператору возможность доступа ко всей технологической документации. Все это должно значительно повысить производительность центра по сравнению с привычными технологическими процессами.