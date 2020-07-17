В Благовещенске после капремонта откроют детский технопарк

Будущих программистов и архитекторов ждут в детском технопарке Благовещенска. В городе завершается капитальный ремонт образовательного центра. Было выделено 10 миллионов рублей. Сейчас благоустраивают территорию, монтируют вытяжку, исправили систему отопления и водоотведения. В августе поставят новое оборудование.
Технологии для детей с безграничным желанием узнавать и создавать что-то новое, но с ограниченными возможностями в передвижении. На входе в образовательный технопарк теперь есть вертикальный электрический подъёмник. Раньше колясочников носили на руках. По лестнице инвалидов поднимали две женщины, одна из них – администратор центра Лариса Бричкина.
Безопасный подход и обязательное ограждение объекта, в соответствии с нормами СанПиН. Плитка уложена, демонтаж старого и установка нового забора.
Капитальный ремонт здания завершён. Светлые классы, новая мебель м самое главное – современная техника. Из муниципального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Ещё миллион – это участие в республиканской программе «Успех каждого ребёнка». В августе здесь появятся шлемы виртуальной реальности, так сказать, для полного погружения в учебный процесс.
Набор в группы уже открыт. Весной занятия проходили онлайн, летний лагерь тоже в сети. С 1 сентября преподаватели надеются на личное присутствие детей. Так занятия станут полноценными и привычными, ведь, например, не у каждого дома найдётся такой вот технологичный конструктор.