В Башкирии водители будут получать выплаты

В Башкортостане водители при переоборудовании автомобиля на метан получат субсидии. Наша республика вошла в число 23-х регионов, где запустили госпрограмму. Выиграют от этого и организации, занимающиеся переоборудованием автомобилей и не только.

Игорь Фатиев – индивидуальный предприниматель. В силу своей деятельности бизнесмену приходится ежедневно ездить от одного конца республики до другого. И это на личном авто. Траты на бензин значительные, жалуется мужчина. Поэтому сегодня предприниматель решил перейти на метан. К его счастью в этом месяце в республики была запущена госпрограмма по субсидированию расходов по переводу автомобилей с бензина на газ.

Эта программа стимулирует не только автовладельцев, которые желают сэкономить, но и организации, занимающиеся переоборудованием машин. Им даются субсидии в размере до 1/3 от стоимости газобаллонного оборудования и работ по его установке, а представителям малого и среднего бизнеса – до 2/3. То есть все, что недоплатил водитель, внесет государство. На долю автосервисов выпадает и формирование и подачи всех документов.

Одновременно со скидкой при переоборудовании автовладельцы смогут получить поддержку и в рамках маркетинговой программы «Газпрома». Это еще 30 процентов от стоимости перевода автомобиля на метан. В дальнейшем на газу можно экономить более 50% расходов. Кроме того, еще в республике действует закон о предоставлении 50-процентной льготы по транспортному налогу на машины, использующие природный газ.

Пока в республике насчитывается 10 аккредитованных сервисных центров, соответствующих всем требованиям для получения субсидий. Эксперты называют газовое топливо самым безопасным из всех. Кроме того, не последнюю роль в выборе в пользу метана играет экологичность. При сгорании газа выброс токсичных вредных веществ в окружающую среду снижается до десяти раз, а в выхлопе полностью отсутствуют сажа и соединения серы.