Жители Башкирии вынуждены мыться в кипятке

Из-под крана только кипяток. Жители поселка Алексеевка остались без холодной воды. По их словам, в кранах она появляется только ночью, да и то тонкой струёй. Куда пропала вода и как решается вопрос?

– Мы наполняем воду по очереди, троих я в тазике буду мыть, потому что красная потница, а воды у нас нет. И так у нас в 21-м веке!

Такие водные процедуры для многодетной мамы, как ритуал. Гузель Валяева воспитывает троих сыновей. Чтобы искупать почти целое хоккейное звено, девушка набирает тазики и ждет, когда горячая вода остынет. Холодная до крана просто не доходит. Ту, что набирают – остужают, но по счетам ценник на нее выше в три раза.

Нет холодной воды, мы пользуемся только горячей. В конце месяца мне придет огромный счет. Гузель Валяева, жительница поселка Алексеевка

И таких историй в поселке десятки. Люди мучаются без холодной воды – в кранах она есть, но тонкой струйкой, а порой и вовсе пропадает. Особенно летом. Отчаянные жители написали письмо Радию Хабирову.

Собрали 250 подписей, также мы написали в Роспотребнадзор. Обращение пересылали в администрацию района. Нам прислали отписку и предложили за свой счет установить насосы. Гюзель Ахмадишина, жительница поселка Алексеевка

Из года в год это повторяется. Ты не можешь выполнить гигиенические нужды. Воды нет с 6 утра до 11 вечера. Рустем Ахмадуллин, житель поселка Алексеевка

На сегодняшний день поселок Алексеевка питается от существующей системы водоснабжения савхоза. Сначала вся вода из скважин поступает на предприятие, там происходит орошение сельскохозяйственных культур и только после этого вода по трубам попадет в населенный пункт. В администрации Уфимского района сейчас ищут пути решения проблемы.

На сегодняшний день мы прорабатываем вопрос дл того, чтобы полностью отойти от зависимости савхоза. Мы хотим создать свою автономную систему водозабора и водоснабжения, но это пока на этапе проектов и поисков источников финансирования. Виген Азизян, и.о. заместителя главы администрации Уфимского района