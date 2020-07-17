Жители Башкирии вынуждены мыться в кипятке

Из-под крана только кипяток. Жители поселка Алексеевка остались без холодной воды. По их словам, в кранах она появляется только ночью, да и то тонкой струёй. Куда пропала вода и как решается вопрос?
– Мы наполняем воду по очереди, троих я в тазике буду мыть, потому что красная потница, а воды у нас нет. И так у нас в 21-м веке!
Такие водные процедуры для многодетной мамы, как ритуал. Гузель Валяева воспитывает троих сыновей. Чтобы искупать почти целое хоккейное звено, девушка набирает тазики и ждет, когда горячая вода остынет. Холодная до крана просто не доходит. Ту, что набирают – остужают, но по счетам ценник на нее выше в три раза.
И таких историй в поселке десятки. Люди мучаются без холодной воды – в кранах она есть, но тонкой струйкой, а порой и вовсе пропадает. Особенно летом. Отчаянные жители написали письмо Радию Хабирову.
На сегодняшний день поселок Алексеевка питается от существующей системы водоснабжения савхоза. Сначала вся вода из скважин поступает на предприятие, там происходит орошение сельскохозяйственных культур и только после этого вода по трубам попадет в населенный пункт. В администрации Уфимского района сейчас ищут пути решения проблемы.
Именно поэтому вопрос с водоснабжением поселка Алексеевка пока остается открытым. Тем временем коммунальные службы, чтобы хоть как-то помочь жителям поселка, снизили температуру горячей воды до минимума. А сами люди по-прожнему продолжают остужать воду в тазиках и гадают, какая сумма будет прописана в графе ГВС.