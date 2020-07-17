Жуткая авария под Уфой: «Газель» протаранила легковушку

Мы трогались от светофора. Зажегся зеленый сигнал. Единственное, что я увидела - встречный капот. А потом сильный удар. Когда я посмотрела на маму, она ни звука не издала. Сама выбраться из машины я не смогла. Меня вытащили молодые люди, помогли выбраться, спасибо им. Мама уже всё... Приехали врачи, маму уже не спасли. Мама очень хорошо водила, безопасно, мы всегда пристегнутые были.

Ирина Красноперова, дочь погибшей