Жуткая авария под Уфой: «Газель» протаранила легковушку

Массовая авария на трассе М7 вечером 17 июля собрала огромную пробку.
Накануне вечером на выезде из Уфы в сторону Кушнаренково произошла жуткая авария. Столкнулись сразу четыре машины: две «Газели», «Форд Фокус» и «Лада Калина».
27-летняя Ирина Красноперова вместе со своей мамой ехала к бабушке в Кушнаренковский район. Ее мама - водитель с огромным стажем, эту трассу она знает как свои пять пальцев. По этой дороге 58-летняя женщина ездила каждые выходные.
Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили подробности происшествия. Сначала столкнулись две «Газели». Одна из них от удара вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с «Ладой Калиной», в которой погибла мама Ирины. После этого в месиво из автомобилей попал и «Форд Фокус».
Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования родственникам и близким погибшей женщины.