Жуткая авария под Уфой: «Газель» протаранила легковушку

Массовая авария на трассе М7 вечером 17 июля собрала огромную пробку. 

Накануне вечером на выезде из Уфы в сторону Кушнаренково произошла жуткая авария. Столкнулись сразу четыре машины: две «Газели», «Форд Фокус» и «Лада Калина».

27-летняя Ирина Красноперова вместе со своей мамой ехала к бабушке в Кушнаренковский район. Ее мама - водитель с огромным стажем, эту трассу она знает как свои пять пальцев. По этой дороге 58-летняя женщина ездила каждые выходные. 

Мы трогались от светофора. Зажегся зеленый сигнал. Единственное, что я увидела  - встречный капот. А потом сильный удар. Когда я посмотрела на маму, она ни звука не издала. Сама выбраться из машины я не смогла. Меня вытащили молодые люди, помогли выбраться, спасибо им. Мама уже всё... Приехали врачи, маму уже не спасли. Мама очень хорошо водила, безопасно, мы всегда пристегнутые были. 

Ирина Красноперова, дочь погибшей

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили подробности происшествия. Сначала столкнулись две «Газели». Одна из них от удара вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с «Ладой Калиной», в которой погибла мама Ирины. После этого в месиво из автомобилей попал и «Форд Фокус».

Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования родственникам и близким погибшей женщины. 

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