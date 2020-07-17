В Башкирии чиновников переселили из офиса в вагончик

Руководитель природного парка Канды-Куль отныне работает не в офисе, а в строительном вагончике.
Необычное противостояние разгорелось между руководством парка Кандры-Куль и Дирекцией по особо охраняемым территориям. Доводы каждой стороны вполне логичны. В истории разбирались репортеры издания Mash.
Камнем преткновения стала смена локации штаба, в котором располагалось руководство парка. Если раньше это был обычный офис, то теперь - строительный вагончик.
Талгат Шарифуллин, директор природного парка Кандры-Куль, показал репортерам новое помещение, куда переселяют руководство парка. Судя по этим кадрам, пока что все вокруг мало напоминает рабочий кабинет. Вагончику требуется серьезный ремонт. Мужчина просит руководство разобраться в этом вопросе и по возможности вернуть сотрудников обратно в офис.
Вышестоящая инстанция считает, что таким образом сотрудники парка будут ближе к народу. Прошлый офис был далеко от озера, а теперь все будет близко, а значит и вопросы будут решаться оперативнее.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий.