В Башкирии чиновников переселили из офиса в вагончик

Руководитель природного парка Канды-Куль отныне работает не в офисе, а в строительном вагончике.

Необычное противостояние разгорелось между руководством парка Кандры-Куль и Дирекцией по особо охраняемым территориям. Доводы каждой стороны вполне логичны. В истории разбирались репортеры издания Mash.

Камнем преткновения стала смена локации штаба, в котором располагалось руководство парка. Если раньше это был обычный офис, то теперь - строительный вагончик.

Талгат Шарифуллин, директор природного парка Кандры-Куль, показал репортерам новое помещение, куда переселяют руководство парка. Судя по этим кадрам, пока что все вокруг мало напоминает рабочий кабинет. Вагончику требуется серьезный ремонт. Мужчина просит руководство разобраться в этом вопросе и по возможности вернуть сотрудников обратно в офис.

Вышестоящая инстанция считает, что таким образом сотрудники парка будут ближе к народу. Прошлый офис был далеко от озера, а теперь все будет близко, а значит и вопросы будут решаться оперативнее.

В летний сезон люди находятся в природном парке, а база в конце деревни. А там что, сидеть в кабинете греться, что ли? Там есть будка, лес, спасатели, около них можно базироваться. Разиль Миргалеев, и.о. директора ГБУ Дирекция по особо охраняемым территориям РБ