В Башкирии в страшном ДТП погиб мотоциклист

Ночью в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. 20-летний мотоциклист на полном ходу влетел в бордюр, после чего протаранил припаркованные автомобили Chevrolet Niva, Volkswagen Passat и Peugeot 408. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Страшная авария произошла на улице Артема. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением. Известно, что водительских прав он не имел.

В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался в больнице. По факту аварии проводится проверка.