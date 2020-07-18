В Башкирии водитель насмерть сбил ребенка

Вчера вечером, 17 июля, в Балтачевском районе Башкирии произошла трагедия. Водитель отечественной "четырнадцатой" на полном ходу сбил 14-летнего велосипедиста. В момент аварии ребенок пересекал проезжую часть.

ДТП произошло в условиях недостаточной видимости - шел сильный ливень. За рулем ВАЗ-2114 находился 40-летний мужчина. Проведенная экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв.

Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте трагедии. Со слов очевидцев, игравшие на улице дети спешили по домам, пытаясь скрыться от непогоды. Обстоятельства произошедшего выясняются.